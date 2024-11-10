Путін підписав закон про ратифікацію договору з КНДР

Очільник Росії Володимир Путін підписав у суботу закон про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство між РФ і КНДР".

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Договір був підписаний у червні цього року під час візиту Путіна до Північної Кореї і кілька днів тому схвалений Федеральними зборами.

Реклама:

Згідно з текстом договору, у разі збройного нападу на одну зі сторін інша зобов'язується негайно надати військову та іншу допомогу. Сторони також домовилися не укладати угод із третіми країнами, спрямованих проти одна одної і не допускати використання своєї території для порушення суверенітету іншої сторони.

Крім цього, закріплено зобов'язання щодо зміцнення "багатополярного світового порядку" і розвитку прикордонного співробітництва.

Передісторія: