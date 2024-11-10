Путін підписав закон про ратифікацію договору з КНДР
Очільник Росії Володимир Путін підписав у суботу закон про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство між РФ і КНДР".
Джерело: російський "Интерфакс"
Деталі: Договір був підписаний у червні цього року під час візиту Путіна до Північної Кореї і кілька днів тому схвалений Федеральними зборами.
Згідно з текстом договору, у разі збройного нападу на одну зі сторін інша зобов'язується негайно надати військову та іншу допомогу. Сторони також домовилися не укладати угод із третіми країнами, спрямованих проти одна одної і не допускати використання своєї території для порушення суверенітету іншої сторони.
Крім цього, закріплено зобов'язання щодо зміцнення "багатополярного світового порядку" і розвитку прикордонного співробітництва.
Передісторія:
- 5 листопада стало відомо, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
- Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
- Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.
- За даними української розвідки, в останній тиждень жовтня Росія перекинула до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.