Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР

Глава России Владимир Путин подписал в субботу закон о ратификации договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР".

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Договор был подписан в июне этого года во время визита Путина в Северную Корею и несколько дней назад одобрен Федеральным собранием.

Реклама:

Согласно тексту договора, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно оказать военную и иную помощь. Стороны также договорились не заключать соглашений с третьими странами, направленных против друг друга и не допускать использования своей территории для нарушения суверенитета другой стороны.

Кроме этого, закреплены обязательства по укреплению "многополярного мирового порядка" и развития приграничного сотрудничества.

Предыстория: