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Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР

Алена ИвашкивВоскресенье, 10 ноября 2024, 02:55
Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР
Владимир Путин и Ким Чен Ын и Ким Чен Ын

Глава России Владимир Путин подписал в субботу закон о ратификации договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР".

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Договор был подписан в июне этого года во время визита Путина в Северную Корею и несколько дней назад одобрен Федеральным собранием.

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Согласно тексту договора, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно оказать военную и иную помощь. Стороны также договорились не заключать соглашений с третьими странами, направленных против друг друга и не допускать использования своей территории для нарушения суверенитета другой стороны.

Кроме этого, закреплены обязательства по укреплению "многополярного мирового порядка" и развития приграничного сотрудничества.

Предыстория:

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  • 5 ноября стало известно, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
  • Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
  • По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

РосcияКНДРПутин
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