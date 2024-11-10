Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР
Глава России Владимир Путин подписал в субботу закон о ратификации договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР".
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Договор был подписан в июне этого года во время визита Путина в Северную Корею и несколько дней назад одобрен Федеральным собранием.
Согласно тексту договора, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно оказать военную и иную помощь. Стороны также договорились не заключать соглашений с третьими странами, направленных против друг друга и не допускать использования своей территории для нарушения суверенитета другой стороны.
Кроме этого, закреплены обязательства по укреплению "многополярного мирового порядка" и развития приграничного сотрудничества.
Предыстория:
- 5 ноября стало известно, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
- Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
- Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
- По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.