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Зеленський: Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними

Катерина ТищенкоНеділя, 10 листопада 2024, 20:00
Зеленський: Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив, що російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для українських сил.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу.

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Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають".

Деталі: Зеленський також подякував тим, хто знищує російську техніку на фронті.

"Зокрема, тільки спецпризначенці Служби безпеки й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ", – сказав президент.

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Що передувало: В ніч на неділю українські безпілотники уразили склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

Крім того, російська влада заявила, що над територією Московської області вночі збили 34 українських безпілотники

ЗеленськийРосіябезпілотники
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