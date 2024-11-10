Зеленский: Российские военные объекты становятся все более достижимыми

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские военные объекты становятся все более достижимыми для украинских сил.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Прежде всего слова благодарности всем нашим воинам, которые обеспечивают удары наших дронов. Каждый видит, как это работает. Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны – в глубоком российском тылу.

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Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов. Я благодарю Службу безопасности Украины и ребят из Сил специальных операций. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК – не спрячут".

Детали: Зеленский также поблагодарил тех, кто уничтожает российскую технику на фронте.

"В частности, только спецназовцы Службы безопасности и только российских танков уничтожили уже более тысячи триста. Каждый восьмой уничтоженный Украиной российский танк – на счету ребят из СБУ", – сказал президент.

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Что предшествовало: В ночь на воскресенье украинские беспилотники поразили склады с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.

Кроме того, российские власти заявили, что над территорией Московской области ночью сбили 34 украинских беспилотника.