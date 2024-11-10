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WP: Трамп поговорив із Путіним про війну в Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 10 листопада 2024, 22:03
WP: Трамп поговорив із Путіним про війну в Україні
Трамп і Путін у 2018 році, фото Bloomberg via Getty Images

За даними The Washington Post, обраний президент США Дональд Трамп у четвер мав телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним.

Джерело: The Washington Post із посиланням на декілька інформованих джерел

Деталі: Як повідомили співрозмовники видання, Трамп і Путін обговорювали війну в Україні. Це була перша телефонна розмова між ними з моменту перемоги Трампа на виборах.

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Одне з джерел розповіло, що під час дзвінка, який Трамп здійснив зі свого курорту у Флориді, він порадив російському лідеру не ескалувати війну в Україні й нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

За даними кількох співрозмовників, Путін і Трамп говорили про необхідність миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше вирішення війни в Україні".

Як пише WP, у приватних розмовах Трамп давав зрозуміти, що підтримає угоду, за якою Росія залишить за собою частину захоплених територій України, "а під час телефонної розмови він побіжно торкнувся питання територій, кажуть люди, знайомі з цим питанням".

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Видання з посиланням на два джерела зазначає, що уряд України нібито був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася. За словами співрозмовників видання, українські чиновники вже давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни в Україні.

Як ідеться в матеріалі, перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки Державного департаменту та урядових перекладачів США. Перехідна команда Трампа ще не підписала угоду з відповідною службою, що є стандартною процедурою для президентських переходів.

The Washington Post також повідомляє з посиланням на джерело, що президент України Володимир Зеленський нібито розглядає кандидатури на заміну посла України в США Оксани Маркарової, звільнення якої вимагав спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон після візиту Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії у вересні.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом у середу за американським часом (ніч на четвер за українським). 

У четвер Трамп заявляв, що ще не говорив з Путіним після оголошення його перемоги на президентських виборах, але допустив, що така розмова відбудеться.

ТрампПутін
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