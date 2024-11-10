WP: Трамп поговорил с Путиным о войне в Украине

По данным The Washington Post, избранный президент США Дональд Трамп в четверг имел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.

Источник: The Washington Post со ссылкой на несколько информированных источников

Детали: Как сообщили собеседники издания, Трамп и Путин обсуждали войну в Украине. Это был первый телефонный разговор между ними с момента победы Трампа на выборах.

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Один из источников рассказал, что во время звонка, который Трамп совершил со своего курорта во Флориде, он посоветовал российскому лидеру не эскалировать войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

По данным нескольких собеседников, Путин и Трамп говорили о необходимости мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине".

Как пишет WP, в частных разговорах Трамп давал понять, что поддержит соглашение, по которому Россия оставит за собой часть захваченных территорий Украины, "а во время телефонного разговора он вскользь затронул вопрос территорий, говорят люди, знакомые с этим вопросом".

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Издание со ссылкой на два источника отмечает, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке Путину и не возражало против того, чтобы разговор состоялся. По словам собеседников издания, украинские чиновники уже давно понимали, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по поводу дипломатического решения войны в Украине.

Как говорится в материале, первые звонки Трампа с мировыми лидерами проходят без поддержки Государственного департамента и правительственных переводчиков США. Переходная команда Трампа еще не подписала соглашение с соответствующей службой, что является стандартной процедурой для президентских переходов.

The Washington Post также сообщает со ссылкой на источник, что президент Украины Владимир Зеленский якобы рассматривает кандидатуры на замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой, увольнения которой требовал спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон после визита Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании в сентябре.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом в среду по американскому времени (ночь на четверг по украинскому).

В четверг Трамп заявлял, что еще не говорил с Путиным после объявления его победы на президентских выборах, но допустил, что такой разговор состоится.