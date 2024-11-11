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Росіяни всю ніч атакували ударними БпЛА регіони України

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Понеділок, 11 листопада 2024, 03:52
Росіяни всю ніч атакували ударними БпЛА регіони України
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері після кількагодинної перерви російські війська знову атакують Україну ударними безпілотниками з північного та південного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 18:51 Повітряні сили повідомили про відбій попередньої загрози ударних БпЛА, яку було оголошено близько 13:00.

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Однак уже о 21:30 загрозу застосування ворогом ударних БпЛА оголосили на Сумщині. Безпілотники рухалися в південному напрямку, згодом декілька груп змінили курс на захід.

О 22:07 Повітряні сили повідомили про нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини, що рухаються у напрямку Чернігівщини.

Разом з тим, о 22:23 з'явилося попередження про ворожий БпЛА в районі Запоріжжя. Згодом він змінив курс на Дніпропетровщину.

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О 22:45 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київщини.

Станом на 23:32 група ворожих БпЛА на півночі та півдні Київщини продовжує рух у західному напрямку.

О 23:45 Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА рухається Дніпропетровщиною через Кіровоградщину у напрямку Полтавщини.

О 00:05 11 листопада стао відомопро рух ударних БпЛА на Житомирщину з Київщини.

Повітряні сили дослівно о 00:08: "Групи ворожих БпЛА на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини".

00:20: "Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках".

00:24: "БпЛА на Полтавщині та Кіровоградщині – рухаються у напрямку Черкащини".

00:35: "Харківщина: рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Сумщини та Полтавщини".

00:45: "Групи ворожих БпЛА з Чернігівщини прямують у західному напрямку на Київщину".

1:00: "Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини".

1:01: "Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА".

1:03: "Київ – у районі міста ворожий БпЛА".

1:26: "Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках".

1:30: "Групи ворожих БпЛА з Херсонщини прямують у північно-західному напрямку на Миколаївщину".

1:31: "Житомирщина: рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини".

1:35: "Миколаїв – у районі міста ворожий БпЛА".

2:08: "Нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках".

2:20: "Хмельниччина! Рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Житомирщини".

2:33: "Суми – в вашому напрямку летить ворожий БпЛА".

2:53: "Нові групи ворожих БпЛА з півночі Сумщині, рухаються у напрямку Чернігівщини".

3:06: "Ворожий БпЛА на Харківщині з північного напрямку".

3:51: "Нова група ворожих БпЛА з півночі Сумщині рухається у напрямку Чернігівщини.

Групи ворожих БпЛА з Чернігівщини рухаються на північ Київщини".

3:58: "Рух групи ударних БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини".

Оновлено: О 6 ранку Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.

безпілотникивійнаРосія
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