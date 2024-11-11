Росіяни всю ніч атакували ударними БпЛА регіони України

У неділю ввечері після кількагодинної перерви російські війська знову атакують Україну ударними безпілотниками з північного та південного напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 18:51 Повітряні сили повідомили про відбій попередньої загрози ударних БпЛА, яку було оголошено близько 13:00.
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Однак уже о 21:30 загрозу застосування ворогом ударних БпЛА оголосили на Сумщині. Безпілотники рухалися в південному напрямку, згодом декілька груп змінили курс на захід.
О 22:07 Повітряні сили повідомили про нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини, що рухаються у напрямку Чернігівщини.
Разом з тим, о 22:23 з'явилося попередження про ворожий БпЛА в районі Запоріжжя. Згодом він змінив курс на Дніпропетровщину.
О 22:45 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київщини.
Станом на 23:32 група ворожих БпЛА на півночі та півдні Київщини продовжує рух у західному напрямку.
О 23:45 Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА рухається Дніпропетровщиною через Кіровоградщину у напрямку Полтавщини.
О 00:05 11 листопада стао відомопро рух ударних БпЛА на Житомирщину з Київщини.
Повітряні сили дослівно о 00:08: "Групи ворожих БпЛА на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини".
00:20: "Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках".
00:24: "БпЛА на Полтавщині та Кіровоградщині – рухаються у напрямку Черкащини".
00:35: "Харківщина: рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Сумщини та Полтавщини".
00:45: "Групи ворожих БпЛА з Чернігівщини прямують у західному напрямку на Київщину".
1:00: "Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини".
1:01: "Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА".
1:03: "Київ – у районі міста ворожий БпЛА".
1:26: "Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках".
1:30: "Групи ворожих БпЛА з Херсонщини прямують у північно-західному напрямку на Миколаївщину".
1:31: "Житомирщина: рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини".
1:35: "Миколаїв – у районі міста ворожий БпЛА".
2:08: "Нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках".
2:20: "Хмельниччина! Рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Житомирщини".
2:33: "Суми – в вашому напрямку летить ворожий БпЛА".
2:53: "Нові групи ворожих БпЛА з півночі Сумщині, рухаються у напрямку Чернігівщини".
3:06: "Ворожий БпЛА на Харківщині з північного напрямку".
3:51: "Нова група ворожих БпЛА з півночі Сумщині рухається у напрямку Чернігівщини.
Групи ворожих БпЛА з Чернігівщини рухаються на північ Київщини".
3:58: "Рух групи ударних БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини".
Оновлено: О 6 ранку Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.