Россияне всю ночь атаковали ударными БпЛА регионы Украины
В воскресенье вечером после перерыва в несколько часов российские войска снова атакуют Украину ударными беспилотниками с северного и южного направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 18:51 Воздушные силы сообщили об отбое предыдущей угрозы ударных БпЛА, которая была объявлена около 13:00.
Однако уже в 21:30 угрозу применения врагом ударных БпЛА объявили на Сумщине. Беспилотники двигались в южном направлении, впоследствии несколько групп изменили курс на запад.
В 22:07 Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских БпЛА на севере Сумщины, движущихся в направлении Черниговщины.
Вместе с тем, в 22:23 появилось предупреждение о вражеском БпЛА в районе Запорожья. Впоследствии он изменил курс на Днепропетровскую область.
В 22:45 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.
По состоянию на 23:32 группа вражеских БпЛА на севере и юге Киевщины продолжает движение в западном направлении.
В 23:45 Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА движется по Днепропетровщине через Кировоградскую область в направлении Полтавщины.
В 00:05 11 ноября стало известно о движении ударных БпЛА на Житомирщину из Киевской области.
Воздушные силы дословно в 00:08: "Группы вражеских БпЛА на Черниговщине, движутся в направлении Киевщины".
00:20: "Новые группы вражеских БпЛА на Сумщине, движутся в западном и южном направлениях".
00:24: "БпЛА на Полтавщине и Кировоградщинедвижутся в направлении Черкасской области".
00:35: "Харьковщина: движение ударных БпЛА в вашем направлении с Сумщины и Полтавщины".
00:45: "Группы вражеских БпЛА с Черниговщины направляются в западном направлении на Киевщину".
1:00: "Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины".
1:01: "Херсонская область - угроза применения врагом ударных БпЛА".
1:03: "Киев - в районе города вражеский БпЛА".
1:26: "Новые группы вражеских БпЛА на Сумщине, движутся в западном и южном направлениях".
1:30: "Группы вражеских БпЛА с Херсонщины направляются в северо-западном направлении на Николаевщину".
1:31: "Житомирщина: движение ударных БПЛА в вашем направлении из Киевской области".
1:35: "Николаев - в районе города вражеский БПЛА".
2:08: "Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумской области, движутся в западном и южном направлениях".
2:20: "Хмельницкая область! Движение ударных БПЛА в вашем направлении из Житомирской области".
2:33: "Сумы - в вашем направлении летит вражеский БпЛА".
2:53: "Новые группы вражеских БпЛА с севера Сумщины, движутся в направлении Черниговщины".
3:06: "Вражеский БпЛА на Харьковщине с северного направления".
3:51: "Новая группа вражеских БпЛА с севера Сумщины движется в направлении Черниговщины.
Группы вражеских БпЛА с Черниговщины движутся на север Киевщины".
3:58: "Движение группы ударных БпЛА с Киевщины в направлении Житомирщины".
Обновлено: В 6 утра Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.