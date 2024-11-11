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Россияне всю ночь атаковали ударными БпЛА регионы Украины

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 03:52
Россияне всю ночь атаковали ударными БпЛА регионы Украины
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером после перерыва в несколько часов российские войска снова атакуют Украину ударными беспилотниками с северного и южного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:51 Воздушные силы сообщили об отбое предыдущей угрозы ударных БпЛА, которая была объявлена около 13:00.

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Однако уже в 21:30 угрозу применения врагом ударных БпЛА объявили на Сумщине. Беспилотники двигались в южном направлении, впоследствии несколько групп изменили курс на запад.

В 22:07 Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских БпЛА на севере Сумщины, движущихся в направлении Черниговщины.

Вместе с тем, в 22:23 появилось предупреждение о вражеском БпЛА в районе Запорожья. Впоследствии он изменил курс на Днепропетровскую область.

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В 22:45 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.

По состоянию на 23:32 группа вражеских БпЛА на севере и юге Киевщины продолжает движение в западном направлении.

В 23:45 Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА движется по Днепропетровщине через Кировоградскую область в направлении Полтавщины.

В 00:05 11 ноября стало известно о движении ударных БпЛА на Житомирщину из Киевской области.

Воздушные силы дословно в 00:08: "Группы вражеских БпЛА на Черниговщине, движутся в направлении Киевщины".

00:20: "Новые группы вражеских БпЛА на Сумщине, движутся в западном и южном направлениях".

00:24: "БпЛА на Полтавщине и Кировоградщине движутся в направлении Черкасской области".

00:35: "Харьковщина: движение ударных БпЛА в вашем направлении с Сумщины и Полтавщины".

00:45: "Группы вражеских БпЛА с Черниговщины направляются в западном направлении на Киевщину".

1:00: "Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины".

1:01: "Херсонская область - угроза применения врагом ударных БпЛА".

1:03: "Киев - в районе города вражеский БпЛА".

1:26: "Новые группы вражеских БпЛА на Сумщине, движутся в западном и южном направлениях".

1:30: "Группы вражеских БпЛА с Херсонщины направляются в северо-западном направлении на Николаевщину".

1:31: "Житомирщина: движение ударных БПЛА в вашем направлении из Киевской области".

1:35: "Николаев - в районе города вражеский БПЛА".

2:08: "Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумской области, движутся в западном и южном направлениях".

2:20: "Хмельницкая область! Движение ударных БПЛА в вашем направлении из Житомирской области".

2:33: "Сумы - в вашем направлении летит вражеский БпЛА".

2:53: "Новые группы вражеских БпЛА с севера Сумщины, движутся в направлении Черниговщины".

3:06: "Вражеский БпЛА на Харьковщине с северного направления".

3:51: "Новая группа вражеских БпЛА с севера Сумщины движется в направлении Черниговщины.

Группы вражеских БпЛА с Черниговщины движутся на север Киевщины".

3:58: "Движение группы ударных БпЛА с Киевщины в направлении Житомирщины".

Обновлено: В 6 утра Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.

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