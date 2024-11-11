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МЗС заявило, що Україна не знала про розмову Трампа і Путіна – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 11 листопада 2024, 00:42
МЗС заявило, що Україна не знала про розмову Трампа і Путіна – ЗМІ
Георгій Тихий. фото з сайту МЗС

Міністерство закордонних справ України заявило в неділю, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, не відповідають дійсності.

Джерело: Reuters із посиланням на речника міністерства Георгія Тихого

Пряма мова Тихого: "Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про цей дзвінок, не відповідають дійсності.

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Відтак, Україна не могла ні підтримати, ні бути проти цієї розмови".

Що передувало: За даними The Washington Post, обраний президент США Дональд Трамп у четвер мав телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом у середу за американським часом (ніч на четвер за українським). 

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У четвер Трамп заявляв, що ще не говорив з Путіним після оголошення його перемоги на президентських виборах, але допустив, що така розмова відбудеться.

МЗСПутінТрамп
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