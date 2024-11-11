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МИД заявил, что Украина не знала о разговоре Трампа и Путина – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 00:42
МИД заявил, что Украина не знала о разговоре Трампа и Путина – СМИ
Георгий Тихий. фото с сайта МИДа

Министерство иностранных дел Украины заявило в воскресенье, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, не соответствуют действительности.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя министерства Георгия Тихого

Прямая речь Тихого: "Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована об этом звонке, не соответствуют действительности.

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Следовательно, Украина не могла ни поддержать, ни быть против этого разговора".

Что предшествовало: По данным The Washington Post, избранный президент США Дональд Трамп в четверг имел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.

Напомним: Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом в среду по американскому времени (ночь на четверг по украинскому).

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В четверг Трамп заявлял, что еще не говорил с Путиным после объявления его победы на президентских выборах, но допустил, что такой разговор состоится.

МИДПутинТрамп
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