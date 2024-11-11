Окупанти завдали авіаударів по Запоріжжю: є загиблий, 21 поранений, серед них – діти

росіяни завдали авіаударів по Запоріжжю в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС

У ніч проти 11 листопада російські війська завдали 3 авіаудари по Запоріжжю, загинув чоловік, ще 21 людина дістала поранення, серед них є діти.

Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За даними рятувальників, авіаударів росіяни завдали в понеділок вночі о 1:30.

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Дослівно ДСНС: "Попередньо внаслідок атаки загинув чоловік. Уже дев’ятеро людей звернулись до лікарів за меддопомогою через травми. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років. Кількість постраждалих з’ясовується".

У ніч на 11 листопада росіяни завдали 3 авіаудари по Запоріжжю

Джерело: ДСНС pic.twitter.com/hjIrzcv9Hq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2024

Деталі: Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

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наслідки російських авіаударів по Запоріжжю 11 листопада фото: ДСНС

Надзвичайники за допомогою оперативно-рятувального автомобіля доставили одного з постраждалих до медичного закладу. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Органи місцевої влади залучили 3 автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста".

Оновлено: О 5:30 Федоров повідомив, що до 18 зросла кількість поранених внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Серед постраждалих 5 дітей.

Після 6 ранку Федоров зазначив, що до 20 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю. Вісім людей ушпиталили, серед них 4-річний хлопчик.

Оновлено: О 7:50 ранку Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 21.

"6 людей госпіталізовані, 15 була надана допомога на місці. Серед госпіталізованих – 2 дитини, їм лікарі наразі надають медичну допомогу", – повідомив Федоров в ефірі національного марафону.