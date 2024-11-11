Окупанти завдали авіаударів по Запоріжжю: є загиблий, 21 поранений, серед них – діти
У ніч проти 11 листопада російські війська завдали 3 авіаудари по Запоріжжю, загинув чоловік, ще 21 людина дістала поранення, серед них є діти.
Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: За даними рятувальників, авіаударів росіяни завдали в понеділок вночі о 1:30.
Дослівно ДСНС: "Попередньо внаслідок атаки загинув чоловік. Уже дев’ятеро людей звернулись до лікарів за меддопомогою через травми. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років. Кількість постраждалих з’ясовується".
У ніч на 11 листопада росіяни завдали 3 авіаудари по Запоріжжю— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2024
Джерело: ДСНС pic.twitter.com/hjIrzcv9Hq
Деталі: Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.
Надзвичайники за допомогою оперативно-рятувального автомобіля доставили одного з постраждалих до медичного закладу. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Дослівно ДСНС: "Органи місцевої влади залучили 3 автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста".
Оновлено: О 5:30 Федоров повідомив, що до 18 зросла кількість поранених внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Серед постраждалих 5 дітей.
Після 6 ранку Федоров зазначив, що до 20 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю. Вісім людей ушпиталили, серед них 4-річний хлопчик.
Оновлено: О 7:50 ранку Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 21.
"6 людей госпіталізовані, 15 була надана допомога на місці. Серед госпіталізованих – 2 дитини, їм лікарі наразі надають медичну допомогу", – повідомив Федоров в ефірі національного марафону.