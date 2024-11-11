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Оккупанты нанесли авиаудары по Запорожью: есть погибший, 21 раненый, среди них – дети

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 11 ноября 2024, 04:52
Оккупанты нанесли авиаудары по Запорожью: есть погибший, 21 раненый, среди них – дети
россияне нанесли авиаудары по Запорожью в ночь на 11 ноября, фото: ГСЧС

В ночь на 11 ноября российские войска нанесли 3 авиаудара по Запорожью, погиб мужчина, еще 21 человек получил ранения, среди них есть дети.

Источник ГСЧС, глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По данным спасателей, авиаудары россияне нанесли в понедельник ночью в 1:30.

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Дословно ГСЧС: "Предварительно в результате атаки погиб человек. Уже девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших - девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Количество пострадавших выясняется".

Детали: В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

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фото: ГСЧС

Чрезвычайники с помощью оперативно-спасательного автомобиля доставили одного из пострадавших в медицинское учреждение. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

 
фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Органы местной власти привлекли 3 автобуса и проводят эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работают все экстренные службы города".

Обновлено: В 5:30 Федоров сообщил, что до 18 возросло количество раненых в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Среди пострадавших 5 детей.

После 6 утра Федоров отметил, что до 20 человек увеличилось количество раненых в результате вражеского авиаудара по Запорожью. Восемь человек госпитализировали, среди них 4-летний мальчик.

Обновлено: В 7:50 утра Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 21.

"6 человек госпитализированы, 15 была оказана помощь на месте. Среди госпитализированных – 2 ребенка, им врачи сейчас оказывают медицинскую помощь", – сообщил Федоров в эфире национального марафона.

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