Рятувальники показали наслідки нічого удару росіян по Миколаєву

наслідки російського удару по Миколаєву в ніч проти 11 листопада, фото: ДСНС

ДСНС у понеділок вранці показала наслідки нічного російського удару по Миколаєву, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Наразі відомо про 5 загиблих, їх тіла деблокували рятувальники".

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Деталі: У результаті влучання БпЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа.

Також є руйнування квартири на четвертому поверсі 4-поверхового будинку, загорілися 3-4 поверхи.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Дослівно: "На місці працюють психологи ДСНС, до них за допомогою звернулися 22 людини. У однієї жінки гостра реакція на стрес, її з гіпертонічним кризом госпіталізовано".

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Що передувало: Внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникли пожежі в будинках, загинули п’ятеро людей, одна жінка поранена.