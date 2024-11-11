Рятувальники показали наслідки нічого удару росіян по Миколаєву
Понеділок, 11 листопада 2024, 06:54
ДСНС у понеділок вранці показала наслідки нічного російського удару по Миколаєву, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Наразі відомо про 5 загиблих, їх тіла деблокували рятувальники".
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Деталі: У результаті влучання БпЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа.
Також є руйнування квартири на четвертому поверсі 4-поверхового будинку, загорілися 3-4 поверхи.
Дослівно: "На місці працюють психологи ДСНС, до них за допомогою звернулися 22 людини. У однієї жінки гостра реакція на стрес, її з гіпертонічним кризом госпіталізовано".
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Що передувало: Внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникли пожежі в будинках, загинули п’ятеро людей, одна жінка поранена.