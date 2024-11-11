Спасатели показали последствия ничего удара россиян по Николаеву

последствия российского удара по Николаеву в ночь на 11 ноября, фото: ГСЧС

ГСЧС в понедельник утром показала последствия ночного российского удара по Николаеву, в результате которого погибли пять человек.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Известно о 5 погибших, их тела деблокировали спасатели".

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Детали В результате попадания БпЛА разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар.

Также есть разрушения квартиры на четвертом этаже 4-этажного дома, загорелись 3-4 этажа.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Дословно: "На месте работают психологи ГСЧС, к ним за помощью обратились 22 человека. У одной женщины острая реакция на стресс, она с гипертоническим кризом госпитализирована".

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Что предшествовало: В результате вражеской атаки в Николаеве возникли пожары в домах, погибли пять человек, одна женщина ранена.