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Спасатели показали последствия ничего удара россиян по Николаеву

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 06:54
Спасатели показали последствия ничего удара россиян по Николаеву
последствия российского удара по Николаеву в ночь на 11 ноября, фото: ГСЧС

ГСЧС в понедельник утром показала последствия ночного российского удара по Николаеву, в результате которого погибли пять человек.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Известно о 5 погибших, их тела деблокировали спасатели".

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Детали В результате попадания БпЛА разрушен частный одноэтажный дом, возник пожар.

Также есть разрушения квартиры на четвертом этаже 4-этажного дома, загорелись 3-4 этажа.

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Дословно: "На месте работают психологи ГСЧС, к ним за помощью обратились 22 человека. У одной женщины острая реакция на стресс, она с гипертоническим кризом госпитализирована".

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Что предшествовало: В результате вражеской атаки в Николаеве возникли пожары в домах, погибли пять человек, одна женщина ранена.

ГСЧСНиколаевобстрелбеспилотники
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