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Більше половини атак росіян ЗСУ відбили на Покровському і Курахівському напрямках

Станіслав ПогоріловПонеділок, 11 листопада 2024, 08:24
Більше половини атак росіян ЗСУ відбили на Покровському і Курахівському напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на 11 напрямках фронту відбулося 160 бойових зіткнень, 83 атаки російських військ захисники відбили на Покровському і Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Терни, Торське та Серебрянка.

Оборонці української землі стримували натиск ворога на Сіверському напрямку де було відбито одну атаку противника в районі Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На  Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка. 

На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій у районах Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоандріївки та Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших підрозділів сім разів, успіху ці дії їм не принесли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських  населених пунктів.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією ворожа авіація за минулу добу завдала 26 ударів із застосуванням 48 КАБів по своїй території.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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