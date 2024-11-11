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Более половины атак россиян ВСУ отбили на Покровском и Кураховском направлениях

Станислав ПогориловПонедельник, 11 ноября 2024, 08:24
Более половины атак россиян ВСУ отбили на Покровском и Кураховском направлениях
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 160 боевых столкновений, 83 атаки российских войск защитники отбили на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

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На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Терны, Торское и Серебрянка.

Защитники украинской земли сдерживали натиск врага на Северском направлении, где была отражена одна атака противника в районе Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидово, Лисовки, Сухого Яра и Петровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 48 атак позиций наших войск вблизи Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка.

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоандреевки и Малой Токмачки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений семь раз, успеха эти действия им не принесли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации вражеская авиация за минувшие сутки нанесла 26 ударов с применением 48 КАБов по своей территории.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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