На підльоті до Києва знищили близько 10 російських дронів – КМВА

Уночі росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, Сили оборони знешкодили близько 10 дронів поблизу столиці.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога, пов’язана із атакою ударних БпЛА збройних сил РФ. Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами до десятка безпілотників (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)".

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Деталі: За словами Попка, жодних руйнувань у столиці не зафіксували, за медичною допомогою внаслідок атаки БпЛА ніхто не звертався.

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