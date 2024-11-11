На підльоті до Києва знищили близько 10 російських дронів – КМВА
Понеділок, 11 листопада 2024, 09:46
Уночі росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, Сили оборони знешкодили близько 10 дронів поблизу столиці.
Джерело: КМВА у Telegram
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога, пов’язана із атакою ударних БпЛА збройних сил РФ. Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами до десятка безпілотників (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)".
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Деталі: За словами Попка, жодних руйнувань у столиці не зафіксували, за медичною допомогою внаслідок атаки БпЛА ніхто не звертався.
Передісторія:
- У неділю ввечері російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з північного та південного напрямків.