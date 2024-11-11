На подлете к Киеву уничтожили около 10 российских дронов – КГВА
Понедельник, 11 ноября 2024, 09:46
Ночью россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, Силы обороны обезвредили около 10 дронов вблизи столицы.
Источник: КГВА в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В течение ночи в Киеве четыре с половиной часа продолжалась воздушная тревога, связанная с атакой ударных БпЛА вооруженных сил РФ. Силами обороны было обнаружено и обезврежено различными способами до десятка беспилотников (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)".
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Детали: По словам Попко, никаких разрушений в столице не зафиксировали, за медицинской помощью в результате атаки БПЛА никто не обращался.
Предыстория:
- В воскресенье вечером российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками с северного и южного направлений.