На подлете к Киеву уничтожили около 10 российских дронов – КГВА

Ночью россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, Силы обороны обезвредили около 10 дронов вблизи столицы.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В течение ночи в Киеве четыре с половиной часа продолжалась воздушная тревога, связанная с атакой ударных БпЛА вооруженных сил РФ. Силами обороны было обнаружено и обезврежено различными способами до десятка беспилотников (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)".

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Детали: По словам Попко, никаких разрушений в столице не зафиксировали, за медицинской помощью в результате атаки БПЛА никто не обращался.

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