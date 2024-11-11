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Сирський перевірив частини на Курщині і оцінив бойову ситуацію

Станіслав ПогоріловПонеділок, 11 листопада 2024, 09:55
Сирський перевірив частини на Курщині і оцінив бойову ситуацію
Олександр Сирський на Курщині, фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відвідав частини на Курському напрямку, де працював з командирами щодо організації бойових дій та підвищення ефективності вогневого ураження противника.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Пряма мова Сирського: "Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на  кількість військ противника, які там зосереджені".

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Деталі: За його словами, росіяни намагаються витіснити Сили оборони з Курщини та просунутись вглиб території, яку ЗСУ тримають під контролем.

 

"Тому, моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів", - повідомив Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що якби не стійкість українських воїнів, ударні частини РФ штурмували би позиції захисників на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, і це могло би суттєво погіршило ситуацію на фронті.

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Що було раніше: За даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Курська область Сирськийвійна
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