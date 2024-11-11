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Сырский проверил части на Курщине и оценил боевую ситуацию

Станислав ПогориловПонедельник, 11 ноября 2024, 09:55
Сырский проверил части на Курщине и оценил боевую ситуацию
Александр Сырский на Курщине, фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский посетил части на Курском направлении, где работал с командирами по организации боевых действий и повышения эффективности огневого поражения противника.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Прямая речь Сырского: "Работал в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении. Важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены".

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Детали: По его словам, россияне пытаются вытеснить Силы обороны с Курщины и продвинуться вглубь территории, которую ВСУ держат под контролем.

 

"Поэтому, моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов", - сообщил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что если бы не стойкость украинских воинов, ударные части РФ штурмовали бы позиции защитников на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, и это могло бы существенно ухудшить ситуацию на фронте.

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Что предшествовало: По данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

Курская область Сырскийвойна
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