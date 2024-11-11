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Боррель показав ранок з київського укриття

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 11 листопада 2024, 09:57
Боррель показав ранок з київського укриття
фото: Боррель в X (Twitter)

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель був змушений зустріти ранок понеділка в укритті через оголошену повітряну тривогу у Києві.

Джерело: Боррель в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Свій допис глава європейської дипломатії супроводив світлиною, на якій зображений він в укритті.

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"Починаю свій день у Києві в укритті, коли Росія здійснює чергову ракетну атаку. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії", – зазначив Боррель.

Як відомо, Боррель прибув до Києва у суботу, 9 листопада.

ЗМІ писали, що Боррель хоче запевнити Україну в підтримці Європи в ході першого візиту високопоставленого брюссельського посадовця після перемоги Дональда Трампа на виборах.

ЄСКиївповітряна тривога
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