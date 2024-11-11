Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Боррель показал утро из киевского укрытия

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПонедельник, 11 ноября 2024, 09:57
Боррель показал утро из киевского укрытия
фото: Боррель в X (Twitter)

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель был вынужден встретить утро понедельника в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги в Киеве.

Источник: Боррель в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Свое сообщение глава европейской дипломатии сопроводил фотографией, на которой изображен он в укрытии.

Реклама:

"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, когда Россия осуществляет очередную ракетную атаку. Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения России", – отметил Боррель.

Как известно, Боррель прибыл в Киев в субботу, 9 ноября.

СМИ писали, что Боррель хочет заверить Украину в поддержке Европы в ходе первого визита высокопоставленного брюссельского чиновника после победы Дональда Трампа на выборах.

ЕСКиеввоздушная тревога
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
ЕС
Боррель побывал в селе Ягодное на Черниговщине: Ужасное напоминание
В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель
Туск встретится с лидерами ЕС и НАТО: обсудят войну в Украине
Последние новости
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
01:26
обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: