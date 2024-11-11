ГУР: Крім "Шахедів" РФ масовано запускає по Україні "фанерні дрони", але з іноземними деталями

Протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА, приблизно половина з цих безпілотників, за даними розвідки, були приманками або фальш-цілями, якими ворог намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно: ""Пародія" ― один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках.

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10 листопада 2024 року два таких дрони впали на території Молдови".

Деталі: Зазначається, що ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх.

Тобто дослідження російських "пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно, кажуть у ГУР.

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Модуль польотного контролера "пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).

Що передувало: 5 жовтня представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" зазначив, що російські окупаційні війська дедалі частіше, крім "Шахедів", використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.