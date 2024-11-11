ГУР: Кроме "Шахедов" РФ часто запускает по Украине "фанерные дроны", но с иностранными деталями

В течение октября 2024 года Россия применила против Украины более 2000 БПЛА, примерно половина из этих беспилотников, по данным разведки, были приманками или фальш-целями, которыми враг пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО.

Источник: ГУР МОУ

Дословно: ""Пародия" - один из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках.

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10 ноября 2024 года два таких дрона упали на территории Молдовы".

Детали: Отмечается, что эти БПЛА не имеют боевой части. Они гораздо меньше и дешевле Shahed-136/Герань-2, но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их.

То есть исследование российских "пародий" показало, что даже примитивный "фанерный" дрон Россия не способна изготовить самостоятельно, говорят в ГУР.

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Модуль полетного контроллера "пародии" содержит компоненты, изготовленные компаниями из КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарии (STMicroelectronics) и Тайваня (SONiX Technology).

Что предшествовало: 5 октября представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" отметил, что российские оккупационные войска все чаще, кроме "Шахедов", используют дроны неустановленного типа, которые часто подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не нанеся вреда.