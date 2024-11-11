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Росіяни накопичили ракети і готові до масованих атак по Україні – ЦПД

Станіслав ПогоріловПонеділок, 11 листопада 2024, 10:41
Росіяни накопичили ракети і готові до масованих атак по Україні – ЦПД
Фото: Getty Images

За даними Центру протидії дезінформації, російські війська накопичили ракети на аеродромах для масованих обстрілів України.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко у Telegram

Пряма мова: "Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова".

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Деталі: За словами Коваленка, відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією є також частиною підтримування авіації в готовності до дій. "І використовує ворог це для психологічного тиску", - зазначив він.

Що було раніше: У понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом "здійснили пуски ракет". Але пуски, ймовірно, були імітаційними.

ракетний ударРосіяУкраїнавійна
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