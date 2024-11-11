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Россияне накопили ракеты и готовы к массированным атакам по Украине – ЦПД

Станислав ПогориловПонедельник, 11 ноября 2024, 10:41
Россияне накопили ракеты и готовы к массированным атакам по Украине – ЦПД
Фото: Getty Images

По данным Центра противодействия дезинформации, российские войска накопили ракеты на аэродромах для массированных обстрелов Украины.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко в Telegram

Прямая речь: "Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова".

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Детали: По словам Коваленко, отработка россиянами тактики пусков с имитацией является также частью поддержания авиации в готовности к действиям. "И использует враг это для психологического давления", - отметил он.

Что было раньше: В понедельник утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС, которые впоследствии "осуществили пуски ракет". Но пуски, вероятно, были имитационными.

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