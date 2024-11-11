Удар РФ по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 14, під завалами можуть бути жінка і троє дітей

Російські окупанти 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою, було пошкоджено п'ятиповерхівку, унаслідок атаки постраждали 14 осіб. Під завалами будинку можуть бути жінка і троє дітей.

Джерело: ДСНС, прокуратура Дніпропетровської області, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно Вілкул: "Високоточні" тварюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція...

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Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні".

Деталі: На місці працюють рятувальники, медики і комунальні служби. Лисак повідомив, що пошкоджена п’ятиповерхівка.

Оновлено: За словами Лисака, у багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Виникла пожежа.

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В ОВА повідомили, що у Кривому Розі постраждали двоє дітей: "10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом на зараз – шестеро потерпілих".

Згодом рятувальники повідомили, що врятовано 5 осіб. Пошкоджено скління вікон 35 багатоквартирних будинків та 11 автомобілів.

Вілкул станом на 14.47 повідомив про 12 постраждалих, з них двоє дітей - 11-ти та 10-ти років. Хлопчик 11-ти років у лікарні, дівчинка 10-ти років – амбулаторно.

Загалом у лікарні 4 людей, стан середньої тяжкості.

Постраждали понад 40 багатоквартирних будинків.

Під завалами ще можуть бути люди. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Оновлено: О 16:58 очільник Дніпропетровської ОВА написав, що кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу зросла до 14. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники розбирають завали. Ймовірно, там можуть знаходитися жінка і троє дітей.

Деталі: Журналісти "Суспільного" на місці події поспілкувалися з Іриною, яка розповіла, що під завалами залишилися її невістка та троє онуків — десяти років, двох з половиною та двомісячне немовля. Її син зазнав травм. Ірина перебувала на роботі під час атаки. Почувши про вибух, вона спробувала додзвонитися до рідних, але ніхто не відповідав. Після цього, за її словами, вона одразу вирушила на місце трагедії.

"Син вийшов на кухню приготувати сніданок. Він залишився живий — упав на другий поверх. А от його дружину та дітей зараз шукають під завалами," — розповіла жінка.