Удар РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 14, под завалами могут быть женщина и трое детей

Российские оккупанты 11 ноября атаковали Кривой Рог баллистикой, была повреждена пятиэтажка, в результате атаки пострадали 14 человек. Под завалами дома могут быть люди.

Источник: ГСЧС, прокуратура Днепропетровской области, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно Вилкул: "Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция...

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Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу".

Детали: На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы.

Лысак сообщил, что повреждена пятиэтажка.

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Обновлено: По словам Лысака, в многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Возник пожар.

В ОВА сообщили, что в Кривом Роге пострадали двое детей: "10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего на данный момент - шестеро пострадавших".

Позже спасатели сообщили, что спасены 5 человек. Повреждено остекление окон 35 многоквартирных домов и 11 автомобилей.

Вилкул по состоянию на 14.47 сообщил о 12 пострадавших, из них двое детей - 11-ти и 10-ти лет. Мальчик 11-ти лет в больнице, девочка 10-ти лет - амбулаторно.

Всего в больнице 4 человека, состояние средней тяжести.

Пострадали более 40 многоквартирных домов.

Под завалами еще могут быть люди. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обновлено: В 16:58 глава Днепропетровской ОВА написал, что количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу возросло до 14. Поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей.

Детали: Журналисты "Суспільного" на месте происшествия пообщались с Ириной, которая рассказала, что под завалами остались ее невестка и трое внуков - десяти лет, двух с половиной и двухмесячный младенец. Ее сын получил травмы. Ирина находилась на работе во время атаки. Услышав о взрыве, она попыталась дозвониться до родных, но никто не отвечал. После этого, по ее словам, она сразу отправилась на место трагедии.

"Сын вышел на кухню приготовить завтрак. Он остался жив - упал на второй этаж. А вот его жену и детей сейчас ищут под завалами", - рассказала женщина.