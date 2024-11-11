Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Удар РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 14, под завалами могут быть женщина и трое детей

Алена Мазуренко, Анастасия ПроцПонедельник, 11 ноября 2024, 17:58
Удар РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 14, под завалами могут быть женщина и трое детей
фото: ДСНС

Российские оккупанты 11 ноября атаковали Кривой Рог баллистикой, была повреждена пятиэтажка, в результате атаки пострадали 14 человек. Под завалами дома могут быть люди.

Источник: ГСЧС, прокуратура Днепропетровской области, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно Вилкул: "Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция...

Реклама:

Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу".

Детали: На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы.

Лысак сообщил, что повреждена пятиэтажка.

РЕКЛАМА:

Обновлено: По словам Лысака, в многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Возник пожар.

В ОВА сообщили, что в Кривом Роге пострадали двое детей: "10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего на данный момент - шестеро пострадавших".

Позже спасатели сообщили, что спасены 5 человек. Повреждено остекление окон 35 многоквартирных домов и 11 автомобилей.

Вилкул по состоянию на 14.47 сообщил о 12 пострадавших, из них двое детей - 11-ти и 10-ти лет. Мальчик 11-ти лет в больнице, девочка 10-ти лет - амбулаторно.

Всего в больнице 4 человека, состояние средней тяжести.

Пострадали более 40 многоквартирных домов.

Под завалами еще могут быть люди. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обновлено: В 16:58 глава Днепропетровской ОВА написал, что количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу возросло до 14. Поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей.

Детали: Журналисты "Суспільного" на месте происшествия пообщались с Ириной, которая рассказала, что под завалами остались ее невестка и трое внуков - десяти лет, двух с половиной и двухмесячный младенец. Ее сын получил травмы. Ирина находилась на работе во время атаки. Услышав о взрыве, она попыталась дозвониться до родных, но никто не отвечал. После этого, по ее словам, она сразу отправилась на место трагедии.

"Сын вышел на кухню приготовить завтрак. Он остался жив - упал на второй этаж. А вот его жену и детей сейчас ищут под завалами", - рассказала женщина.

 
 
 

Кривой Рогвойнаобстрел
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Враг оккупировал Максимовку на Донетчине – DeepState

фотоОдиозному военному и писателю Сорду объявили подозрение в мошенничестве

Стрельба под Киевом: сухопутчики говорят, что причастный работник "Муниципальной стражи"

Нардепа Шевченко отправили под стражу из-за подозрения в госизмене

видеоЗеленский раскритиковал звонок Шольца Путину: "Минска-3" не будет

фото Власти Киева хотят разрешить построить паркинг и мостик вблизи Пейзажки, Минкульт – против

Все новости...
Кривой Рог
Зеленский отреагировал на удар РФ по родному городу: Агрессор опровергает свои заявления о дипломатии
В больнице умер раненый из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу
Ракетный удар по Кривому Рогу: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших
Последние новости
04:03
ФутболНужно добавить агрессии: Саноль – о матче против Украины
03:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
03:24
обновляетсяВоздушные силы: РФ запустила несколько групп ударных беспилотников
03:10
Трамп планирует назначить самую молодую в истории пресс-секретаря Белого дома
02:10
ФутболРебров: Уверен, что сборная Грузии будет более агрессивной
02:10
Враг оккупировал Максимовку на Донетчине – DeepState
01:36
ОбновленоВ Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам
01:06
CNN: У Трампа игнорируют проверки ФБР кандидатов на высокие должности
00:04
фотоЗалужный получил медаль МИД Чехии
23:58
ФутболРебров оценил готовность Довбика к игре с Грузией
Все новости...
Реклама:
Реклама: