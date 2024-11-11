Пресекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заперечив, що Дональд Трамп у четвер мав телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним, про що написало видання The Washington Post. У штабі Трампа не спростували повідомлення про розмову з лідером Кремля.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Вы слушали Маяк", WP

Деталі: У Пєскова запитали, чи справді була розмова між Трампом і Путіним минулого тижня, про що написала газета Washington Post, на що прессекретар лідера Кремля спочатку відповів, що такі публікації "це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яка зараз публікується, іноді навіть у досить поважних виданнях".

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Він почав переконувати, що інформація про розмову, "це повністю не відповідає дійсності". "Це чиста вигадка. Тобто, це просто неправдива інформація. Так, ось просто уточнення. Не було тоді телефонної розмови Путіна з Трампом минулого тижня. Я просто уточнюю з приводу змісту. Сам фат", - сказав Пєсков.

Штаб Трампа не заперечив його розмову з Путіним минулого четверга. Як пише WP з посиланням на неназваного московського бізнесмена "Кремль, можливо, не захоче підтверджувати будь-який такий дзвінок - навіть якщо це була лише неформальна увертюра, оскільки, як повідомляється, він містив приховану погрозу з боку Трампа проти Росії щодо подальшої ескалації в Україні".

"Вони або впевнені, що ніхто не підтвердить цей заклик, або якщо буде вимога від Трампа про те, що ескалація неприпустима і що це нікому не потрібно - звичайно, Путін і його апарат не можуть на це не відреагувати: Їм доведеться показати, що ми не боїмося і продовжимо наш порядок денний, щоб повністю забрати окуповані території", - сказало джерело видання.

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Що було раніше: За даними The Washington Post, обраний президент США Дональд Трамп у четвер мав телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним. Як повідомили співрозмовники видання, Трамп і Путін обговорювали війну в Україні. Це була перша телефонна розмова між ними з моменту перемоги Трампа на виборах.