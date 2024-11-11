В Кремле отрицают разговор Трампа и Путина: "Чистая выдумка"

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков отрицает, что Дональд Трамп в четверг имел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным, о чем написало издание The Washington Post. В штабе Трампа не опровергли сообщение о разговоре с лидером Кремля.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Вы слушали Маяк", WP

Детали: У Пескова спросили, действительно ли был разговор между Трампом и Путиным на прошлой неделе, о чем написала газета Washington Post, на что пресс-секретарь лидера Кремля сначала ответил, что такие публикации "это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях".

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Он начал убеждать, что информация о разговоре, "это полностью не соответствует действительности". "Это чистая выдумка. То есть, это просто ложная информация. Да, вот просто уточнение. Не было тогда телефонного разговора Путина с Трампом на прошлой неделе. Я просто уточняю по поводу содержания. Сам фат", - сказал Песков.

Штаб Трампа не отрицал его разговор с Путиным в прошлый четверг. Как пишет WP со ссылкой на неназванного московского бизнесмена "Кремль, возможно, не захочет подтверждать любой такой звонок - даже если это была лишь неформальная увертюра, поскольку, как сообщается, он содержал скрытую угрозу со стороны Трампа против России относительно дальнейшей эскалации в Украине".

"Они либо уверены, что никто не подтвердит этот призыв, либо если будет требование от Трампа о том, что эскалация недопустима и что это никому не нужно - конечно, Путин и его аппарат не могут на это не отреагировать: Им придется показать, что мы не боимся и продолжим нашу повестку дня, чтобы полностью забрать оккупированные территории", - сказал источник издания.

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Что предшествовало: По данным The Washington Post, избранный президент США Дональд Трамп в четверг имел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным. Как сообщили собеседники издания, Трамп и Путин обсуждали войну в Украине. Это был первый телефонный разговор между ними с момента победы Трампа на выборах.