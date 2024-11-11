Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Росіяни прориваються до Курахового, заскакують на техніці – УП

Ольга Кириленко, Альона Мазуренко Понеділок, 11 листопада 2024, 12:10
Росіяни прориваються до Курахового, заскакують на техніці – УП
фото: deepstatemap 11листопада

Російська армія впритул підійшла до Курахового на Донеччині й навіть заскакує туди на техніці. Втім місто повністю перебуває під контролем Сил оборони, зокрема 46-ї бригади ДШВ.

Джерело: пресофіцер 46-ї бригади ДШВ, яка працює в місті, співрозмовник УП на Курахівському напрямку

Пряма мова прес-офіцера 46-ї Олександра: "Противник намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, що ведуть до Курахового, прорвати оборону і дістатися околиць міста.

Реклама:

Інтенсивно обстрілює місто, використовуючи КАБи та артилерію.

Сили оборони успішно стримують наступальні дії противника, завдаючи йому втрат в живій силі та техніці. Курахове – під повним контролем сил оборони".

Деталі: За словами поінформованого співрозмовника УП з Курахівського напрямку, зранку 11 листопада росіяни заскочили на східну околицю Курахового кількома одиницями техніки, втім вони були уражені Силами оборони.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • 10 листопада на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, зокрема на Курахівському напрямку зафіксовано 46 боєзіткнень, на Покровському – 35.

Донецька областьокупаціявійна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

фотоУ Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від правосуддя в ЄС

Фото, Оновлено Росія вдарила ракетою по житловій забудові Одеси: 10 людей загинули, десятки поранені

фото"Вибивав" 2,5 млн доларів з мобілізованого бізнесмена: СБУ затримала підозрюваного депутата

У Кремлі відреагували на "мирний план" Ердогана щодо заморозки війни в Україні

Усі новини...
Донецька область
Росіяни використовують захоплення Вугледара для подальшого наступу – ISW
Росіяни обстріляли Краматорську громаду на Донеччині, поранили підлітка
Прикордонники "накришили" 20 окупантів на Донеччині
Останні новини
20:44
Більшість українців не витрачають національний кешбек, в Мінекономіки назвали причини
20:29
хокей"Київ Кепіталз" у матчі з 10 шайбами обіграв "Крижинку"
20:25
МЗС РФ заявило, що удари ATACMS по Росії означатимуть пряму участь США у війні
20:09
Індія оштрафувала WhatsApp на майже 26 мільйонів доларів та обмежила обмін даними
20:08
9-річний Ілля та 14-річна Настя: що відомо про дітей, які загинули внаслідок атаки РФ по Сумах
19:50
В Україні масштабували виробництво ракет "Нептун" для далекобійних ударів – Умєров
19:36
Президентка Грузії оскаржить результати парламентських виборів у суді
19:33
У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла
19:32
Книги Плохія, Михеда та Чапая увійшли до підбірки найкращих видань 2024 року від The Telegraph
19:26
Глава МЗС Литви: Європейська стратегія підтримки України виявилася провальною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: