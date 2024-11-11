Росіяни прориваються до Курахового, заскакують на техніці – УП
Російська армія впритул підійшла до Курахового на Донеччині й навіть заскакує туди на техніці. Втім місто повністю перебуває під контролем Сил оборони, зокрема 46-ї бригади ДШВ.
Джерело: пресофіцер 46-ї бригади ДШВ, яка працює в місті, співрозмовник УП на Курахівському напрямку
Пряма мова прес-офіцера 46-ї Олександра: "Противник намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, що ведуть до Курахового, прорвати оборону і дістатися околиць міста.
Інтенсивно обстрілює місто, використовуючи КАБи та артилерію.
Сили оборони успішно стримують наступальні дії противника, завдаючи йому втрат в живій силі та техніці. Курахове – під повним контролем сил оборони".
Деталі: За словами поінформованого співрозмовника УП з Курахівського напрямку, зранку 11 листопада росіяни заскочили на східну околицю Курахового кількома одиницями техніки, втім вони були уражені Силами оборони.
Нагадаємо:
- 10 листопада на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, зокрема на Курахівському напрямку зафіксовано 46 боєзіткнень, на Покровському – 35.