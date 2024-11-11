Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Россияне прорываются к Курахово, заскакивают на технике – УП

Ольга Кириленко, Алена МазуренкоПонедельник, 11 ноября 2024, 12:10
Россияне прорываются к Курахово, заскакивают на технике – УП
фото: deepstatemap 11 ноября

Российская армия вплотную подошла к Курахово Донецкой области и даже заскакивает туда на технике. Впрочем город полностью находится под контролем Сил обороны, в частности 46-й бригады ДШВ.

Источник: пресс-офицер 46-й бригады ДШВ, которая работает в городе, собеседник УП на Кураховском направлении

Прямая речь пресс-офицера 46-й Александра: "Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово, прорвать оборону и добраться до окраин города.

Реклама:

Интенсивно обстреливает город, используя КАБы и артиллерию.

Силы обороны успешно сдерживают наступательные действия противника, нанося ему потери в живой силе и технике. Курахово - под полным контролем сил обороны".

Детали По словам информированного собеседника УП с Кураховского направления, утром 11 ноября россияне заскочили на восточную окраину Курахово несколькими единицами техники, впрочем они были поражены Силами обороны.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • 10 ноября на фронте произошло 154 боевых столкновения, в частности на Кураховском направлении зафиксировано 46 боестолкновений, на Покровском - 35.

Донецкая областьоккупациявойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

фотоВ Чехии задержан закарпатский рэкетир, который пытался сбежать от правосудия в ЕС

Фото, обновленоРоссия ударила ракетой по жилой застройке Одессы: 10 человек погибли, десятки ранены

фото"Выбивал" 2,5 млн долларов из мобилизованного бизнесмена: СБУ задержала подозреваемого депутата

В Кремле отреагировали на "мирный план" Эрдогана относительно заморозки войны в Украине

Все новости...
Донецкая область
Россияне используют захват Угледара для дальнейшего наступления – ISW
Россияне обстреляли Краматорскую громаду в Донецкой области, ранили подростка
Пограничники "накрошили" 20 оккупантов в Донецкой области
Последние новости
20:51
Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"
20:44
Большинство украинцев не тратят национальный кэшбэк, в Минэкономики назвали причины
20:29
хоккей"Киев Кепиталз" в матче с 10 шайбами обыграл "Крыжинку"
20:25
МИД РФ заявил, что удары ATACMS по России будут означать прямое участие США в войне
20:09
Индия оштрафовала WhatsApp на почти 26 миллионов долларов и ограничила обмен данными
20:08
9-летний Илья и 14-летняя Настя: что известно о детях, погибших в результате атаки РФ по Сумам
19:50
В Украине масштабировали производство ракет "Нептун" для дальнобойных ударов – Умеров
19:36
Президент Грузии обжалует результаты парламентских выборов в суде
19:33
Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света
19:32
Книги Плохия, Михеда и Чапая вошли в подборку лучших изданий 2024 года The Telegraph
Все новости...
Реклама:
Реклама: