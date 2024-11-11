Россияне прорываются к Курахово, заскакивают на технике – УП

Российская армия вплотную подошла к Курахово Донецкой области и даже заскакивает туда на технике. Впрочем город полностью находится под контролем Сил обороны, в частности 46-й бригады ДШВ.

Источник: пресс-офицер 46-й бригады ДШВ, которая работает в городе, собеседник УП на Кураховском направлении

Прямая речь пресс-офицера 46-й Александра: "Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово, прорвать оборону и добраться до окраин города.

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Интенсивно обстреливает город, используя КАБы и артиллерию.

Силы обороны успешно сдерживают наступательные действия противника, нанося ему потери в живой силе и технике. Курахово - под полным контролем сил обороны".

Детали По словам информированного собеседника УП с Кураховского направления, утром 11 ноября россияне заскочили на восточную окраину Курахово несколькими единицами техники, впрочем они были поражены Силами обороны.

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Напомним: