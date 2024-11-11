Зеленський прокоментував російський удар по рідному місту: РФ спростовує свої заяви про дипломатію

Після чергового воєнного злочину Росії президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Кожного дня, кожної ночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями. Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію.

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Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені".

Деталі: У понеділок 11 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці в Кривому Розі. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди.