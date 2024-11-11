Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Зеленский отреагировал на удар РФ по родному городу: Агрессор опровергает свои заявления о дипломатии

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 12:48
Зеленский отреагировал на удар РФ по родному городу: Агрессор опровергает свои заявления о дипломатии
фото ГСЧС

После очередного военного преступления России президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержки мира.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Каждый день, каждую ночь Россия оказывает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии.

Реклама:

Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени".

Детали: В понедельник 11 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по жилой пятиэтажке в Кривом Роге. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. На данный момент известно, что семь человек пострадали, среди них двое детей. Продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами могут быть люди.

Кривой Рогракетный ударвоенные преступления
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
Кривой Рог
Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог: попали в пятиэтажку, среди раненых дети
В больнице умер раненый из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу
Ракетный удар по Кривому Рогу: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших
Последние новости
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
01:26
обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: