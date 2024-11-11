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Росіяни впритул розстріляли двох беззбройних українських військовополонених на Курщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 листопада 2024, 14:55
Росіяни впритул розстріляли двох беззбройних українських військовополонених на Курщині
ілюстративне фото AFP via Getty Images

Російські військові вчинили черговий воєнний злочин – розстріляли двох беззбройних українських військовополонених у Курській області РФ.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пресслужба Офісу генпрокурора

Пряма мова: "За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

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Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права".

Деталі: Омбудсман додав, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

Оновлено: Офіс генпрокурора повідомив, що за фактом ймовірного розстрілу 2 українських військових на Курщині розпочато розслідування, яке здійснюватиме Служба безпеки України.

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Що передувало: 9 листопада 2024 року в одному з Telegram-каналів з’явилося відео, на якому видно, як представники ЗС РФ захопили пораненого українського військовослужбовця. Беззбройного захисника, який лежав на землі, окупанти розстріляли з автоматичної зброї впритул. СБУ та ОГП розпочали досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину російських окупантів.

В Офісі генпрокурора зазначали, що фіксують стрімке зростання випадків вбивств українських захисників під час здачі в полон. Правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених на полі бою.

воєнні злочиниполоненіКурська область війна
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