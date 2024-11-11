Россияне в упор расстреляли двух безоружных украинских военнопленных в Курской области

Российские военные совершили очередное военное преступление - расстреляли двух безоружных украинских военнопленных в Курской области РФ.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пресс-служба Офиса генпрокурора

Прямая речь: "По информации, которая распространяется в интернете, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области.

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Военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, зато Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права".

Детали: Омбудсмен добавил, что направил письма в ООН и МККК по этому преступлению.

Обновлено: Офис генпрокурора сообщил, что по факту вероятного расстрела 2 украинских военных на Курщине начато расследование, которое будет осуществлять Служба безопасности Украины.

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сриншот, обнародованный прокуратурой

Что предшествовало: 9 ноября 2024 года в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как представители ВС РФ захватили раненого украинского военнослужащего. Безоружного защитника, который лежал на земле, оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор. СБУ и ОГП начали досудебное расследование по факту очередного военного преступления российских оккупантов.

В Офисе генпрокурора отмечали, что фиксируют стремительный рост случаев убийств украинских защитников во время сдачи в плен. Правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства 124 военнопленных на поле боя.