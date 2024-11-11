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DeepState описал сложную ситуацию вокруг Курахово, которая может перерасти в катастрофу

Александр ШумилинПонедельник, 11 ноября 2024, 15:16
DeepState описал сложную ситуацию вокруг Курахово, которая может перерасти в катастрофу
Фото: DeepState

С целью окружить Курахово в Донецкой области российские войска усиливают штурмы позиций украинских военных с севера, юга и востока от города.

Источник: сообщение украинского аналитического проекта DeepState

Дословно: "Враг продолжает реализацию своего масштабного плана окутывания города, заходя с флангов. Как мы отмечали ранее, кацапы, усилив давление с новых направлений, пытаются выйти на логистические пути Сил Обороны и с того момента этот процесс только набирает обороты. На сегодня московиты штурмуют позиции украинских военных с севера, юга и востока.

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Северная и южная части являются целью обхода города с флангов, где противнику важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы осуществлять поражение по любому перемещению.

С юга движение осуществляется по дирекции Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое, где с постоянным давлением и потерями, но кацапы имеют продвижение. От ЛБЗ до трассы остается около 10 км, а ИФС в данном районе оставляют желать лучшего (как-то потом мы их покажем). С севера кацапы сосредоточили свое максимальное внимание на н.п. Сонцовка, имели попытки успешного захода в само село, но пока Силам Обороны удается уничтожать пехоту".

Детали: Аналитики также сообщили, что россияне "залезают на восточные окраины города (Курахово - ред.) и так же пробуют насыщаться и закрепляться".

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Одновременно в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка-Катериновка-Елизаветовка складывается неблагоприятная обстановка.

"Должны еще раз напомнить, что "ложь нас всех погубит", но даже в привлечении дополнительных ресурсов, которые прибывают в район Курахово, возникают вопросы адекватности развертывания. Такими действиями потеря контроля над Курахово остается вопросом времени. А если еще и не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу", - пишут аналитики.

Предыстория:

  • Ранее в понедельник пресс-офицер 46-й бригады ДШВ, которая работает в городе, и собеседник УП на Кураховском направлении сообщили, что российская армия вплотную подошла к Курахово и даже заскакивает туда на технике.
  • Впрочем город полностью находится под контролем Сил обороны, в частности 46-й бригады ДШВ.

Донбассвойна
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