У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки, під уламками можуть бути ще троє дітей

У Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним.

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Під уламками ймовірно можуть знаходитися ще троє дітей".

Що передувало:

Російські окупанти 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою, було пошкоджено п'ятиповерхівку, унаслідок атаки постраждали 14 осіб.