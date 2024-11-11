У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки, під уламками можуть бути ще троє дітей
Понеділок, 11 листопада 2024, 23:25
У Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним.
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Під уламками ймовірно можуть знаходитися ще троє дітей".
Що передувало:
Російські окупанти 11 листопада атакували Кривий Ріг балістикою, було пошкоджено п'ятиповерхівку, унаслідок атаки постраждали 14 осіб.