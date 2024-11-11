В Кривом Роге из-под завалов достали тело женщины, под обломками могут быть еще трое детей
Понедельник, 11 ноября 2024, 23:25
В Кривом Роге из-под завалов поврежденной ракетным ударом многоэтажки спасатели деблокировали тело женщины.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным.
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Под обломками вероятно могут находиться еще трое детей".
Что предшествовало:
Российские оккупанты 11 ноября атаковали Кривой Рог баллистикой, была повреждена пятиэтажка, в результате атаки пострадали 14 человек.