В Кривом Роге из-под завалов достали тело женщины, под обломками могут быть еще трое детей

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В Кривом Роге из-под завалов поврежденной ракетным ударом многоэтажки спасатели деблокировали тело женщины.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным.

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Под обломками вероятно могут находиться еще трое детей".

Что предшествовало:

Российские оккупанты 11 ноября атаковали Кривой Рог баллистикой, была повреждена пятиэтажка, в результате атаки пострадали 14 человек.