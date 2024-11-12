На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах

У ніч проти 12 листопада в Київській області ППО працювала по російських безпілотниках.

Джерело: КОВА

Деталі: У Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА.

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Дослівно КОВА: "Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку".

Оновлено: О 3:48 Повітряні сили знову повідомили про роботу ППО в регіоні.

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Що передувало: Російська армія увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.