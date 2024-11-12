На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
Вівторок, 12 листопада 2024, 00:10
У ніч проти 12 листопада в Київській області ППО працювала по російських безпілотниках.
Джерело: КОВА
Деталі: У Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА.
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Дослівно КОВА: "Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку".
Оновлено: О 3:48 Повітряні сили знову повідомили про роботу ППО в регіоні.
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Що передувало: Російська армія увечері 11 листопада запустила ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.