На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
Вторник, 12 ноября 2024, 00:10
В ночь на 12 ноября в Киевской области ПВО работала по российским беспилотникам.
Источник КОВА
Детали В Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области зафиксировано БпЛА.
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Дословно КОВА: "Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности".
Обновлено В 3:48 Воздушные силы снова сообщили о работе ПВО в регионе.
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Что предшествовало: Российская армия вечером 11 ноября запустила ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.