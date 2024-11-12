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На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам

Ольга ГлущенкоВторник, 12 ноября 2024, 00:10
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
иллюстративное фото ГШ ВСУ

В ночь на 12 ноября в Киевской области ПВО работала по российским беспилотникам.

Источник КОВА

Детали В Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области зафиксировано БпЛА.

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Дословно КОВА: "Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности".

Обновлено В 3:48 Воздушные силы снова сообщили о работе ПВО в регионе.

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Что предшествовало: Российская армия вечером 11 ноября запустила ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.

Киевская областьбеспилотникиПВОвойна
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Киев | 20 ноября
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