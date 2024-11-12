Офіс президента звів Стерненка із Сирським

Фото: зустріч Олександра Сирського з волонтерами, у тому числі Сергієм Стерненком

Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський зустрівся з представниками громадськості, волонтерами, у тому числі з блогером, волонтером та громадським активістом Сергієм Стерненком, який пов′язував розшук його ТЦК з критикою військового керівництва.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ, Стерненко у соцмережі Х

Деталі: Повідомляється, що зустріч провели за координації та сприяння радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина.

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У зустрічі взяли участь також волонтер Ігор Лаченков, засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович та правозахисниця і співзасновниця ГО "Принцип" Любов Галан.

Дослівно: "Було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України. Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії.

Учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії".

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Сам Стерненко також повідомив, що приєднався до зустрічі, щоб особисто проговорити усі проблемі питання, які він "озвучує вже тривалий час".

"Доніс найбільш наболілі питання, як створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), потреба оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей та структурно-організаційні питання. Окремо — про подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони", - написав волонтер.

У повідомленні Генштабу говориться, що учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії. "Така практика у подальшому сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство", – зазначили у Генштабі.

Що передувало:

Стерненко заявив, що його розшукували через неявку до Приморського РТЦК та СП в Одеській області за повісткою, і пов′язав це зі своєю критикою армійської системи та закликами реформ для військових. Він пояснив, що повістку йому прислали на стару адресу, де він давно не проживає, і що нова адреса і всі свіжі дані він вніс до системи "Резерв+". Більше того, в "Резерв+" немає жодної інформаціє про розшук активіста.

Одеський ТЦК та СП на це відповів, що діє "виключно в рамках законодавства" і що Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, зокрема про те, що він уже нібито відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та про те, що був направлений на військово-лікарську комісію.

Стерненко звинуватив головкома ЗСУ Олександра Сирського в тому, що той особисто влаштував на нього полювання ТЦК, оскільки хоче помститися за критику системи управління військами.

Нагадаємо: Стерненко – громадський активіст, волонтер та один з найпопулярніших україномовних блогерів. У своїх відео, які набирають сотні тисяч переглядів, він розвінчує діяльність російських пропагандистів та українських колаборантів.

Стерненко – фігурант кількох кримінальних справ: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків і загибель нападника. Провину в усіх справах він заперечує.

У травні 2021 року Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року, але Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

У грудні 2023 року суд закрив справу проти Стерненка у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності щодо події 2018 року. Тоді на Сергія Стерненка було скоєно три напади. Під час другого нападу Сергій затримав нападника. Під час третього – на Сергія напали двоє професійних спортсменів. Він поранив своїх нападників, один з яких помер одразу на місці.

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