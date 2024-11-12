Уламки російських дронів пошкодили 10 будинків на Київщині – ОВА

Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

На Київщині внаслідок падання уламків російських безпілотників пошкоджені 10 приватних будинків, гараж, машина, дорожнє полотно.

Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова очільника області: "Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

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Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення, 1 авто, паркани, дорожнє полотно. В будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі".

Деталі: Він додав, що минулося без постраждалих.

Загалом тривога в області тривала 9 годин. За словами Кравченка, усі ворожі цілі знищила ППО.

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