Уламки російських дронів пошкодили 10 будинків на Київщині – ОВА
Вівторок, 12 листопада 2024, 10:26
На Київщині внаслідок падання уламків російських безпілотників пошкоджені 10 приватних будинків, гараж, машина, дорожнє полотно.
Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook
Пряма мова очільника області: "Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.
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Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення, 1 авто, паркани, дорожнє полотно. В будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі".
Деталі: Він додав, що минулося без постраждалих.
Загалом тривога в області тривала 9 годин. За словами Кравченка, усі ворожі цілі знищила ППО.
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Передісторія:
- Російська армія від вечора 11 листопада атакувала Україну ударними безпілотниками.