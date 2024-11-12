Обломки российских дронов повредили 10 домов в Киевской области – ОВА
Вторник, 12 ноября 2024, 10:26
В Киевской области в результате падения обломков российских беспилотников повреждены 10 частных домов, гараж, машина, дорожное полотно.
Источник: глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook
Прямая речь главы области: "Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют.
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В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 10 частных домов, гаражное помещение, 1 авто, заборы, дорожное полотно. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли".
Детали: Он добавил, что обошлось без пострадавших.
В общем тревога в области продолжалась 9 часов. По словам Кравченко, все вражеские цели уничтожила ПВО.
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Предыстория:
- Российская армия с вечера 11 ноября атаковала Украину ударными беспилотниками.