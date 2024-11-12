Пошкодження дамби Курахівського водосховища: вода продовжує прибувати, але підтоплень поки немає
Внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища на Донеччині до населених пунктів нижче за течією річки Вовча продовжує прибувати вода, але підтоплень будинків наразі не зафіксовано.
Джерело: начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун в ефірі "Суспільне Новини", відео "Української правди"
Пряма мова: "По пошкодженню дамби… так нам і не вдалося виїхати та обстежити її. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв’язувався з колегами — критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає".
Деталі: За словами Падуна, протягом трьох місяців ворог намагався зруйнувати дамбу, але вона збудована так, що все дзеркало водоймища не може злитися.
"Там є критичний рівень водоймища, який може злитися, і той мінімум, який залишається", – зазначив начальник МВА.
Падун додав, що Курахове перебуває під постійним вогнем ворога, який використовує всі наявні засоби озброєння (артилерія, РСЗВ, КАБи, безпілотники). Немає можливості підвозити воду та гуманітарну допомогу (востаннє – місяць тому –ред.)
В місті залишаються приблизно 800 людей. Евакуаційна дорога – під щільними обстрілами, але за зверненнями громадян поліція на бронетехніці продовжує вивозити від 2 до 4 людей щодня.