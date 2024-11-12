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Пошкодження дамби Курахівського водосховища: вода продовжує прибувати, але підтоплень поки немає

Валентина РоманенкоВівторок, 12 листопада 2024, 13:39
Пошкодження дамби Курахівського водосховища: вода продовжує прибувати, але підтоплень поки немає
Курахівське водосховище. скриншот Google-мапи

Внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища на Донеччині до населених пунктів нижче за течією річки Вовча продовжує прибувати вода, але підтоплень будинків наразі не зафіксовано.

Джерело: начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун в ефірі "Суспільне Новини", відео "Української правди"

Пряма мова: "По пошкодженню дамби… так нам і не вдалося виїхати та обстежити її. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв’язувався з колегами — критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає".

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Деталі: За словами Падуна, протягом трьох місяців ворог намагався зруйнувати дамбу, але вона збудована так, що все дзеркало водоймища не може злитися.

"Там є критичний рівень водоймища, який може злитися, і той мінімум, який залишається", – зазначив начальник МВА.

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Падун додав, що Курахове перебуває під постійним вогнем ворога, який використовує всі наявні засоби озброєння (артилерія, РСЗВ, КАБи, безпілотники). Немає можливості підвозити воду та гуманітарну допомогу (востаннє –  місяць тому –ред.)

В місті залишаються приблизно 800 людей. Евакуаційна дорога – під щільними обстрілами, але за зверненнями громадян поліція на бронетехніці продовжує вивозити від 2 до 4 людей щодня.

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