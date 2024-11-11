На Курахівському водосховищі, навколо якого йдуть бої, зруйнували дамбу

На Курахівському водосховищі зруйнували дамбу, вода почала наповнювати річку Вовчу.

Джерело: співрозмовники УП у місті, "Новини Донбасу" з посиланням на джерела в екстрених службах, керівник Донецької ОДА Вадим Філашкін

Деталі: Дамбу зруйнували у населеному пункті Старі Терни. Тепер вода суттєво наповнить річку Вовчу, по руслу якої розташовані села на захід від Курахового.

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"Вода у річці Вовча піднялася поки що на 1 метр. У населених пунктах уздовж річки — це села Богатир, Олексіївка, Андріївка, Константинополь — підтоплень, за нашими даними, не зафіксовано", - пишуть "Новини Донбасу".

Пізніше Філашкін повідомив, що греблю пошкодили росіяни.

Пряма мова Філашкіна: "Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині. Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри. Підтоплень житла наразі не зафіксовано".

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