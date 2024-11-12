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Повреждение дамбы Кураховского водохранилища: вода продолжает прибывать, но подтоплений пока нет

Валентина РоманенкоВторник, 12 ноября 2024, 13:39
Повреждение дамбы Кураховского водохранилища: вода продолжает прибывать, но подтоплений пока нет
Кураховское водохранилище. скриншот Google-карты

В результате повреждения дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой области в населенные пункты ниже по течению реки Волчья продолжает прибывать вода, но подтоплений домов пока не зафиксировано.

Источник: начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в эфире "Суспільне Новини", видео "Украинской правды"

Прямая речь: "По повреждению дамбы... нам так и не удалось выехать и обследовать ее. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами - критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет".

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Детали: По словам Падуна, в течение трех месяцев враг пытался разрушить дамбу, но она построена так, что все зеркало водоема не может слиться.

"Там есть критический уровень водохранилища, который может слиться, и тот минимум, который остается", - отметил начальник МВА.

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Падун добавил, что Курахово находится под постоянным огнем врага, который использует все имеющиеся средства вооружения (артиллерия, РСЗО, КАБы, беспилотники). Нет возможности подвозить воду и гуманитарную помощь (последний раз - месяц назад -ред.)

В городе остаются примерно 800 человек. Эвакуационная дорога - под плотными обстрелами, но по обращениям граждан полиция на бронетехнике продолжает вывозить от 2 до 4 человек ежедневно.

Донецкая областьчрезвычайное происшествиевойнаэкология
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