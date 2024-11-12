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Українці ввімкнули повітряну тривогу та скандували під час виступу Навальної у Лісабоні

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінВівторок, 12 листопада 2024, 19:04
Українці ввімкнули повітряну тривогу та скандували під час виступу Навальної у Лісабоні
скриншот

У Лісабоні українські активісти увімкнули звук повітряної тривоги та скандували "Stop Russia" під час виступу дружини російського політика Алексєя Навального Юлії на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні.

Джерело: маркетологиня та блогерка Христина Жук у X (Twitter), передає "Європейська правда"

Деталі: Жук закликала долучитися до флеш-мобу українців на виступі Навальної, а засновник проєкту "Повітряна тривога" запропонував використати під час акції у застосунку сигнал із "Тестового регіону".

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Відтак, о 12:15 у всіх присутніх, які обрали у застосунку відповідну опцію – залунала повітряна тривога.

Блогерка поширила два відео з події й на одному з них чутно, як під час виступу Навальної лунає повітряна тривога. 

На іншому відео активістки кричать "Stop Russia" та "Stop the War". Жук заявила, що виступ Навальної зірвали.

"На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь-якому куточку світу", – поділилася вона.

Протест українців відбувся під час першого виступу Навальної о 12:10-12:30, у планах конференції також був ще один виступ росіянки.

Організатори заявили, що запросили Навальну, адже вона, на їхню думку, "потужний голос за демократію та права людини".

На офіційних сторінках конференції ніяк не коментували цю подію. 

Навальна також ніяк не відреагувала на акцію українців. Останній її пост у X присвячений відкриттю меморіалу на честь її чоловіка навпроти російського посольства у Лісабоні.

19 лютого Юлія Навальна взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі.

Того ж місяця чинний президент США Джо Байден зустрівся у Сан-Франциско з Юлією Навальною та її донькою Дашою.

Юлія НавальнаПортугаліявійна
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