Украинцы включили воздушную тревогу и скандировали во время выступления Навальной в Лиссабоне

В Лиссабоне украинские активисты включили звук воздушной тревоги и скандировали "Stop Russia" во время выступления жены российского политика Алексея Навального Юлии на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне.

Источник: маркетолог и блогер Кристина Жук в X (Twitter), передает "Европейская правда"

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Детали: Жук призвала присоединиться к флеш-мобу украинцев на выступлении Навальной, а основатель проекта "Воздушная тревога" предложил использовать во время акции в приложении сигнал с "Тестового региона".

В 12:15 у всех присутствующих, которые выбрали в приложении соответствующую опцию - зазвучала воздушная тревога.

Блогер распространила два видео с события, и на одном из них слышно, как во время выступления Навальной раздается воздушная тревога.

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Виступ навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям хто доєднався до акції.

На сцену вийшла українка, наш голос почули



Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь якому куточку світу pic.twitter.com/7YYqntHTfX — Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024

На другом видео активистки кричат "Stop Russia" и "Stop the War". Жук заявила, что выступление Навальной сорвали.

Виступ навальної зірвали, дякую всім хто доєднався pic.twitter.com/Q6n1CL5LTB — Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024

"На сцену вышла украинка, наш голос услышали. Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", – поделилась она.

Протест украинцев состоялся во время первого выступления Навальной в 12:10-12:30, в планах конференции также было еще одно выступление россиянки.

Организаторы заявили, что пригласили Навальную, ведь она, по их мнению, "мощный голос за демократию и права человека".

На официальных страницах конференции никак не комментировали это событие.

Навальная также никак не отреагировала на акцию украинцев. Последний ее пост в X посвящен открытию мемориала в честь ее мужа напротив российского посольства в Лиссабоне.

19 февраля Юлия Навальная приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе.

В том же месяце действующий президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией Навальной и ее дочерью Дашей.