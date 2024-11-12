Лубінець: Україна повернула тисячу українських дітей, але ще майже 20 000 РФ силою перемістила

Україні вдалося повернути з території Росії й тимчасово окупованих земель 1002 дитини, але ще майже 20 тисяч РФ примусово перемістила.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Брюсселі

Деталі: За словами омбудсмена всього Росія примусово перемістила 19 546 дітей, але справжня цифра може бути набагато більша.

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Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) не надають жодних відомостей про українських дітей. На тимчасово окупованій території України проживають півтора мільйона українських дітей. Скільки з них вже росіяни депортували? Можемо тільки здогадуватися… Але я переконаний, що число дітей, яких депортувала Російська Федерація, зростатиме".

Деталі: Лубінець також підкреслив, що повертати дітей насамперед допомагають міжнародні партнери, а основний партнер у питанні повернення українських дітей – Катар. Уповноважений Верховної Ради з прав людини також додав, що Росія "максимально затягує" процес повернення українських дітей.

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